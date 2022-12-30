HaberlerGaleriSSK ve Bağ-Kur'lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...
SSK ve Bağ-Kur'lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...
EYT'yi bekleyen milyonlarca vatandaşı emekli edecek tasarı Meclis'e geliyor. Yaş şartının kaldırılması ise yüzleri güldürdü. Uzun süredir gündemde yer alan düzenleme için mutlu sona ulaşıldı. EYT için prim gün sayısı ve yıl şartları yerini koruyor. Diğer yandan merak edilen husulardan birisi staj başlangıç sayılacak mı? 18 yaşın altındaki sigortalar geçersiz mi? sorularının cevapları oldu. İşte EYT ile emeklilik için son gelişmeler!