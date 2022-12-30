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SSK ve Bağ-Kur'lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

EYT'yi bekleyen milyonlarca vatandaşı emekli edecek tasarı Meclis'e geliyor. Yaş şartının kaldırılması ise yüzleri güldürdü. Uzun süredir gündemde yer alan düzenleme için mutlu sona ulaşıldı. EYT için prim gün sayısı ve yıl şartları yerini koruyor. Diğer yandan merak edilen husulardan birisi staj başlangıç sayılacak mı? 18 yaşın altındaki sigortalar geçersiz mi? sorularının cevapları oldu. İşte EYT ile emeklilik için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 21:03
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SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

SON DAKİKA! Milyonlarca EYT'linin yüzünü güldüren kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Yaklaşık 4 milyon EYT'liye emeklilik hakkı sağlayacak olan yasa tasarısı Ocak ayı içinde Meclis'ten çıkacak ve yasalaşacak. İlk etapta prim ve yılını tamamlamış 2 milyon 250 bin sigortalı hemen emeklilik hakkına kavuşacak. Hal böyle olunca,"EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?" sorularına yanıt bulundu. İşte EYT ile emeklilik detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

ŞARTLAR DEĞİŞMİYOR

EYT ile emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesinde konulmuş prim ve yıl şartları korunuyor. Buna göre SSK'lılar için 5000 gün prim yeterli olacak. Burada kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süresi de gerekecek.

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SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

Bağ-Kur ve emekli Sandığı için ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9000 gün prim şartı bulunuyor. Bu şartları tamam olanlar yasa çıktıktan sonra yaş şartına bakılmadan başvurarak emekli olacaklar.

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SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

PRİMLER EŞİTLENİR Mİ?

Bağ-Kur'luların primlerinin eşitlenmesiyle ilgili talepleri de bulunuyor. Bu konuda bir çalışma başlatılmıştı. Yasa tasarısının görüşülmesi sürecinde Meclis'te bu talepler değerlendirilebilir ve bir değişiklik te yapılabilir. Bunun için tasarının netleşmesi de gerekiyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

EKSİĞİ OLANA İMKAN VAR

Yukarıdaki prim şartlarını ve süreyi henüz tamamlamamış olanlar için kademeli emeklilik imkanı olacak. ancak şu anda bu eksiklikleri tamamlama fırsatı da var. kadınlar doğum borçlanması ile 2160 gün kazanırken, erkekler askerlik borçlanması ile primlerini yükseltebilecek. Bunun dışında Bağ-Kur'lular ihya, gurbetçiler ise yurtdışı borçlanma ile primlerini artırabilecek. Hizmet tespit davaları da 8 Eylül 1999 öncesindeki sigortasız günlerin tescilini sağlayabilir.