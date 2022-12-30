SSK ve Bağ-Kur’lular için kritik detay! Emeklilik müjdesi geldi! EYT’de staj başlangıç sayılacak mı? 6 aylık enflasyon rakamları...

EKSİĞİ OLANA İMKAN VAR

Yukarıdaki prim şartlarını ve süreyi henüz tamamlamamış olanlar için kademeli emeklilik imkanı olacak. ancak şu anda bu eksiklikleri tamamlama fırsatı da var. kadınlar doğum borçlanması ile 2160 gün kazanırken, erkekler askerlik borçlanması ile primlerini yükseltebilecek. Bunun dışında Bağ-Kur'lular ihya, gurbetçiler ise yurtdışı borçlanma ile primlerini artırabilecek. Hizmet tespit davaları da 8 Eylül 1999 öncesindeki sigortasız günlerin tescilini sağlayabilir.