EYT'de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenleme için detaylar netleşti. Tarihi adımla 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra masadan kalkıyor. Düzenleme için birçok detay ise merak edilmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları düzenleme ile emeklilik imkanına kavuşmuş oldu. "EYT'de memur, işçi ayırımı olacak mı, aylıklar normal emeklilerle aynı mı olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT sonrasında merak edilen son gelişmeler!