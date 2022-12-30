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Haberler Galeri EYT'de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

EYT'de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında düzenleme için detaylar netleşti. Tarihi adımla 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra masadan kalkıyor. Düzenleme için birçok detay ise merak edilmeye devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları düzenleme ile emeklilik imkanına kavuşmuş oldu. "EYT'de memur, işçi ayırımı olacak mı, aylıklar normal emeklilerle aynı mı olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, EYT sonrasında merak edilen son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 19:10
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EYT’de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik imkanına kavuşabilecek. Çalıştığı sigorta statüye göre sigorta süresi, prim günü koşulunu yerine getirmeyenler ise tamamladıkları tarihten itibaren emekli olabilecek. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı bünyesinde sigortalarını tamamlamış vatandaşlar için yaş şartı aranmayacak. İşte, EYT düzenlemesi sonrasında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar reformuyla tüm Türkiye'nin yüzü güldü. Tarihi adımla 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar sorunu 23 yıl sonra masadan kalkıyor. Bu tarihten önce sigortalı çalışmayan başlayan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensupları yaş şartı dışındaki koşulları yerine getirdiyse hemen emekli olacak. Çalıştığı sigorta statüye göre sigorta süresi, prim günü koşulunu yerine getirmeyenler ise tamamladıkları tarihten itibaren emekli olabilecek.

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EYT’de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

KİMLER EMEKLİ OLACAK? TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Yasanın Meclis'te görüşüldükten sonra ocak ayı ortasında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yürürlüğe girer girmez ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başlayacak. Yasanın yayınladığı tarih itibariyle koşulları dolduranlar emekli müracaatı yapmaya hak kazanacak. Yasa 14 Ocak'ta yayınlanırsa 31 Ocak'a kadar başvuranlar şubat itibariyle ilk emekli aylıklarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu EYT düzenlemesiyle yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.

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EYT’de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

EYT kapsamında emeklilikte kritik detaylar bulunuyor. Örneğin 1 Nisan 1981'den önce işe girenlerde 18 yaş öncesi yapılan sigorta dikkate alınacak. Sigorta girişi olmayıp TMO'ya ürün satarak 1994'te Bağ-Kur primi kesintisi yapılan çiftçiler de başlangıç tarihini öne çekebilecek. Kamu kurumlarına alınan yaklaşık 1 milyon taşeron işçi için geçiş düzenlemesi yapılarak, zorunlu emekliliklerinin önüne geçilecek.

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EYT’de memur, işçi ayrımı yok! SSK, Bağkur, 4C, taşeronda heybede! 8 Eylül 1999 öncesi için netleşti! Maaş, promosyon, ikramiye...

EYT'de yaşa takılanlara yönelik düzenlemeye ilişkin 20 sorunun yanıtı şöyle:

1- EYT düzenlemesi için şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?

Mutlaka yasanın çıkmasını bekleyin. Yasa yürürlüğe girmeden yapılacak taleplere SGK tarafından aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değil. Yasa yürürlüğe girdiğinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Önümüzdeki süreçte SGK tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesinde fayda bulunuyor.