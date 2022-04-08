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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sosyal güvenlik sistemi zamanla değişkenlik gösterirken, maaş hesaplama yöntemleri de değişiyor. 80'li ve 90'lı yıllarda işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şuanda emeklilik günleri geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? SSK'lı ve Bağ-kur'lu memur nasıl ve neye göre hesaplama yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, maaş hesaplamaları için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 21:36
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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat kesildi! EYT’li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: EYT'li için üç ayrı hesap yapıldı. Milyonları ilgilendiren maaş artırma formülünü sizler için derledik. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Emekli maaş hesaplamaları yapılırken birçok detay bulunuyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lu memur maaş hesaplamaları için detaylar...

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat kesildi! EYT’li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat kesildi! EYT’li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

Dolayısıyla herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler olabiliyor.

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak formül şöyle:

Emekli maaşı= Ortalama aylık kazanç X Aylık bağlama oranı

Aylık bağlama oranını ise gün sayısı, yani prim ödediğiniz süre belirliyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat kesildi! EYT’li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

-1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

-1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

-EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenliğin bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor

Emeklilik için yaşı beklerken çalışmaya devam etmek prim sayısını artırırken, eğer kazançlar da yüksekten yatıyorsa emekli maaşını artıran bir etkiyle sahip oluyor. Prim günü ile yaş arasındaki fark özellikle 2000 ve 2008 sonrası sigortalı olanlarda daha da açıldı.

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SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat kesildi! EYT’li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...

BİR ÖRNEKLE ANLATMAYA ÇALIŞALIM

Ahmet bey 21 yaşındayken 1988 yılında ilk kez sigortalı oldu. Ahmet beyin emekli olması için 25 yıllık sigortalılık süresi dışında 5.450 gün prim ödemesi gerekiyor. Yaş şartı ise 51.

Ahmet bey 5.450 günü 15 yıl çalışarak doldurduğunda yaşı ancak 36 olacak. Dolayısıyla 51 yaşına kadar, 15 yıllık bir süresi daha bulunuyor.

Bu süreyi bekleyerek de geçirebilir. Ama çalışarak geçirirse aylık bağlama oranının artırabileceği gibi yüksek kazançla maaşını da yükseltebilecek.