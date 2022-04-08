08 Nisan 2022, Cuma
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat kesildi! EYT'li için 3 ayrı hesap sıralandı! Emekli maaşı artırmanın yolu...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sosyal güvenlik sistemi zamanla değişkenlik gösterirken, maaş hesaplama yöntemleri de değişiyor. 80'li ve 90'lı yıllarda işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şuanda emeklilik günleri geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? SSK'lı ve Bağ-kur'lu memur nasıl ve neye göre hesaplama yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, maaş hesaplamaları için son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 21:36
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