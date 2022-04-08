İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz. 106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplara yatıyor. İstihdam konusunda büyük kazanımlar sağlayan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile katılım sağlayanlar bütçesine kazanç sağlanıyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. İŞKUR mesleki eğitim kursları katılım şartları neler? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, mesleki eğitim kursları için detaylar...