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Haberler Galeri İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından binlerce vatandaş mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayarak bütçelerine katkı sağlanıyor. Mesleki eğitim kurslarına ilgi artarken, yeni düzenlemeler ile istihdam oranlarında yükseliş sağlanıyor. Günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirtilen koşulları gerçekleştiren ve kursa devam etmelerine engel halleri bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. İŞKUR tarafından sağlanan eğitim kurslarına katılmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, kurslara katılım için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 19:22
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İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

İŞKUR mesleki eğitim kursları ile hem iş öğrenip hem para kazanabilirsiniz. 106 TL'ye kadar günlük harçlık hesaplara yatıyor. İstihdam konusunda büyük kazanımlar sağlayan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile katılım sağlayanlar bütçesine kazanç sağlanıyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. İŞKUR mesleki eğitim kursları katılım şartları neler? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, mesleki eğitim kursları için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.

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İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

ÜNİVERSİTELİYE DE FIRSAT

Günlük ödeme, en az yüzde 70 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor.

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İŞKUR’a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...

Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor.