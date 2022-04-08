08 Nisan 2022, Cuma
İŞKUR'a başvuran 15-60 yaş arası herkes yararlanacak! 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! %70 istihdam zorunluluğu...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından binlerce vatandaş mesleki eğitim kurslarına katılım sağlayarak bütçelerine katkı sağlanıyor. Mesleki eğitim kurslarına ilgi artarken, yeni düzenlemeler ile istihdam oranlarında yükseliş sağlanıyor. Günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Belirtilen koşulları gerçekleştiren ve kursa devam etmelerine engel halleri bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. İŞKUR tarafından sağlanan eğitim kurslarına katılmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, kurslara katılım için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 19:22
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