08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Benzin ve motorin fiyatları taşıt sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarının aşağı yönde seyretmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022 22:26
  • 1
  • 8
Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında tarihi rekorları gören brent petrolün varil fiyatlarında birkaç gündür düşüş yaşanıyor. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 120 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini açıklamasının ardından 134 dolar seviyelerini gören varil fiyatı 100 dolar seviyelerine kadar düştü. İşte, 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 101,38 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,41 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 101,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,86 dolardan alıcı buldu.

  • 3
  • 8
Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

Hafta başında 109 dolara kadar tırmanan fiyatlar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklamasının ardından düşüşe geçti.

  • 4
  • 8
Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

IEA, çarşamba günü yaptığı açıklamada acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını, 60 milyon varilin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını belirtti.

  • 5
  • 8
Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

Son olarak Japonya acil rezervinden ek 15 milyon varil petrolü piyasaların istikrarı kapsamında kullanıma açacağını duyurdu. Japonya daha önce yaklaşık dört günlük iç tüketime eşdeğer olan 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunma taahhüdünde bulunmuştu.

Petrol rezervlerinin bir kısmının kullanıma açılacağı haberlerinin ardından, Rusya'ya karşı alınan ambargo kararlarıyla halihazırda arz sıkıntısının yaşandığı uluslararası piyasalarda bir miktar rahatlama görülmesiyle fiyatlar geriledi.