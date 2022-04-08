Benzin indirimi son gelişmeler: 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....

8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Benzin ve motorin fiyatları taşıt sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,38 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarının aşağı yönde seyretmesiyle birlikte vatandaşlarda benzin ve motorine indirim beklentisi de oluştu. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 8 Nisan benzin litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel mazot, benzin ve LPG fiyatları....