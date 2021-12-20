SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için... Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak belirlenen periyodu tamamladıkları zaman promosyon ödemesi alabiliyor. 2022 yılına kısa süre kala bankaların güncel promosyon ödeme miktarları merak ediliyor. Özel ve kamu bankaları tarafından verilen bu ödemelerin miktarları maaşlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı özel bankalar bu süreçte ödemelerini 2.500 TL'ye kadar çıkartarak müşterilerinin yüzünü güldürdü. Güncel ödeme miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, bankaların promosyon ödemeleri...