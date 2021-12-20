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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL'ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için... Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak belirlenen periyodu tamamladıkları zaman promosyon ödemesi alabiliyor. 2022 yılına kısa süre kala bankaların güncel promosyon ödeme miktarları merak ediliyor. Özel ve kamu bankaları tarafından verilen bu ödemelerin miktarları maaşlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı özel bankalar bu süreçte ödemelerini 2.500 TL'ye kadar çıkartarak müşterilerinin yüzünü güldürdü. Güncel ödeme miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, bankaların promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 20:07
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SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL’ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

Bankaların güncel promosyon ödeme miktarları emeklilerin gündeminde yer alıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar ödeme miktarları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar 2022 yılına kısa süre kala ödeme miktarlarını güncellerken, bazı özel bankalar ödemelerini 2.500 TL'ye kadar çıkartıyor. Promosyon ödemelerinden yararlanmak için 3 yıllık taahhüt imzalanması gerekiyor. Maaşını taşımayı kabul edenler ödeme imkanından yararlanacak. İşte, bankaların promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL’ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

2022 EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Promosyon almak için 3 yıllık sözleşmenin dolmasını beklemeye gerek yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabilir. İşte bankalara göre emekli promosyon tutarları...

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SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL’ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) , 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde

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SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL’ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

İş Bankası hesaplarına yapılacak ilk maaş ödemesinin* ardından promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL

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SSK ve Bağ-Kur’lu emekliye ödenecek! Maaşlardan bağımsız 500, 750, 1.500 TL’ye kadar ödeme! Başvuru yapmak için...

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.