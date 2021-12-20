Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

Devlet, hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara destek olmak için her ay düzenli ödeme yapıyor. Buna, 'evde bakım yardımı' deniyor. Bu destekten yararlanan sayısı ise 530 bin. Ayrıca yaşlılara ödenen '65 yaş' aylığı var. Bundan da 800 bin kişi faydalanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon lira evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi. Bugün tamamlanacak evde bakım yardımı aylık 1.797 lira.