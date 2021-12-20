20 Aralık 2021, Pazartesi
Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...
Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında... Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret zam oranı açıklandı. Asgari ücrette yaşanan artış sonrasında engelli aylığı ve evde bakım maaşı da zamlanmış oldu. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir. Konu hakkında son gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:42
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