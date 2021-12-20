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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında... Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret zam oranı açıklandı. Asgari ücrette yaşanan artış sonrasında engelli aylığı ve evde bakım maaşı da zamlanmış oldu. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir. Konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2021 18:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 18:42
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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

Devlet tarafından hasta ve bakıma muhtaç olan yakınlarına destek olan vatandaşlara ödeme yapılıyor. Destekten yararlanan vatandaşların sayısı ise 530 bini aşıyor. Ayrıca yaşlılara ödenen '65 yaş' aylığı var. Bundan da 800 bin kişi faydalanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bugün tamamlanacak evde bakım yardımı aylık 1.797 lira olarak ödeniyor. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

Devlet, hasta veya ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara destek olmak için her ay düzenli ödeme yapıyor. Buna, 'evde bakım yardımı' deniyor. Bu destekten yararlanan sayısı ise 530 bin. Ayrıca yaşlılara ödenen '65 yaş' aylığı var. Bundan da 800 bin kişi faydalanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon lira evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık" dedi. Bugün tamamlanacak evde bakım yardımı aylık 1.797 lira.

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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

'AĞIR ENGELLİ' RAPORU

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor.

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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarının tek başına yerine getirilip getirilemediğine bakılıyor.

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Maaşlarda yeni dönem başlıyor! Başvurusu reddedilenler yeniden başvurabilir! Asgari ücret artışı sonrasında...

2022'DE YENİ GELİR ŞARTI

Rapor dışında gelir durumu da önemli. Evde bakım maaşı için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şartı da aranıyor. Asgari ücretteki artış, evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle 1 Ocak 2022 itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liranın altında olması şartı aranacak. Kişi başına gelirinden dolayı başvurusu reddedilenler, asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilir.