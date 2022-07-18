SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

Emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, zamlı maaşların hangi tarihlerde ödeneceği de araştırılmaya başlandı. Zamlı emekli maaşları 17 Temmuz itibarıyla ödenmeye başlandı. Ödemeler, SSK'lı ve Bağkur'lu emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, SGK 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...