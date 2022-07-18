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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

Emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, zamlı maaşların hangi tarihlerde ödeneceği de araştırılmaya başlandı. Zamlı emekli maaşları 17 Temmuz itibarıyla ödenmeye başlandı. Ödemeler, SSK'lı ve Bağkur'lu emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. Peki, SGK 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 17:42
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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Temmuz zammı ile birlikte 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olacak emeklilere %42,35 oranında zam yapıldı. Emekli maaşlarının belli olmasının ardından gözler zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor.

İşte ödeme günleri:

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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

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SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: 2022 emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak? SGK açıkladı!

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir