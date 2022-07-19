100 bin KOBİ’ye destek! KOSGEB başvuru bekliyor

KOSGEB ve TÜBİTAK'ın yeni çağrıları başvuru bekliyor. 2022 yılında 1.31 milyar TL'si hibe olmak üzere 1.8 milyar TL'lik destek kullandıracak olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nı başlatıyor. Bu destekten yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletme faydalanabilecek.