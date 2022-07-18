18 Temmuz 2022, Pazartesi
Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Memur maaşları bayram öncesi ödenirken, emekli memurların maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Zam öncesi maaşlarını alan emekli memurlar, enflasyon farkı ödemelerinin takvimini araştırıyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 17:21
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