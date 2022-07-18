Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı belirlendi. Memur maaşları bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Emekli zamlı maaş ödemeleri ise 17 Haziran itibarıyla başladı. Şimdi ise gözler memur emeklilerinin fark ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...