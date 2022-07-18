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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz zammının belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Memur maaşları bayram öncesi ödenirken, emekli memurların maaş farklarının ödeneceği tarih araştırılmaya başlandı. Zam öncesi maaşlarını alan emekli memurlar, enflasyon farkı ödemelerinin takvimini araştırıyor. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 17:21
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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı belirlendi. Memur maaşları bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Emekli zamlı maaş ödemeleri ise 17 Haziran itibarıyla başladı. Şimdi ise gözler memur emeklilerinin fark ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, eski adıyla 4C yeni adıyla Emekli Sandığı kapsamında yer alan memur emeklilerinin maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Emekli memurların maaşları zam öncesi hesaplara yatırılmıştı. Enflasyon farkı ödemeleri ise bu ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli memur maaş farklarının ödeneceği tarih açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2022 Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli memur maaşı 6.083 TL oldu.

İşte mesleklere göre memur maaşları:

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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Emekli Müsteşar (1/1)
Eski maaş: 15.459 TL
Yeni maaş: 21.928 TL

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Emekli Sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Emekli Genel müdür (1/1)
Eski maaş: 13.664 TL
Yeni maaş: 19.382 TL

Emekli Şube müdürü (Lisans 1/4)
Eski maaş: 5.243 TL
Yeni maaş: 7.437 TL