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Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL'lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL'lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

EYT'liye emeklilik kapısı açıldı. Mart ayı içerisinde başvurusunu tamamlayanlara 4 yerden para yağacak. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatacak. Başvuru sayısı 1.5 milyonu aşarken vatandaşlar, EYT işlemlerini ve ilk maaş tarihlerini araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:13
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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

EYT başvuru süreci ve ilk maaş tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar SSK ve Bağ-Kur EYT'lileri 1 Nisan itibarıyla emekli sayılarak maaş hakkına kavuşacak. En az maaş ve ikramiye ödemesiyle 9.500 TL alacak olan emekliler arama motorlarında, "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusunu araştırıyor. İşte A'dan Z'ye EYT rehberi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

EYT'LİNİN İLK MAAŞ TARİHİ

Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk maaş ödemesi 17 Nisan'da yapılacak. Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.

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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

NİSANDA 9.500 TL AVANTAJI

En düşük emekli aylığı ödemesi Meclis'ten geçen düzenlemeyle 7 bin 500 liraya yükseldi, bayram ikramiyesi de 2 bin lira oldu. Yani bu ay başvuranların en az 9 bin 500 lira avantajı var.

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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

16 GÜNLÜK FARK ÖDEMESİ

Bu ay başvuranların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanırken, aynı ay içinde işlemleri tamamlanırsa ayın 17'si ile 28'i arasında hesabına ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı birlikte yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak.

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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak.