SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL’lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...

16 GÜNLÜK FARK ÖDEMESİ

Bu ay başvuranların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanırken, aynı ay içinde işlemleri tamamlanırsa ayın 17'si ile 28'i arasında hesabına ek ödeme dahil 1 peşin aylık ve ödeme gününe kadar olan maaş farkı birlikte yatırılacak. Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak.