31 Mart 2023, Cuma
SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! Maaş-4000 TL'lik fark-ikramiye-promosyon! Nisanda 4 yerden yağacak! 17-28 arası...
EYT'liye emeklilik kapısı açıldı. Mart ayı içerisinde başvurusunu tamamlayanlara 4 yerden para yağacak. SSK ve Bağ-Kur EYT'lilerine nisan ayı içerisinde 7.500 TL maaş, 16 günlük maaş farkı, 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi ve banka promosyonu yatacak. Başvuru sayısı 1.5 milyonu aşarken vatandaşlar, EYT işlemlerini ve ilk maaş tarihlerini araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:13
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