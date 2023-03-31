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Haberler Galeri KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...

KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...

KPSS-2023/4 MEB personel alımı sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Sonuç tarihleri için gözler ÖSYM'ye çevrilirken 5 bin personel alımı başvurularını tamamlamayanlar son tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS-2023/4 MEB 5 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman sonlanıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:44
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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin personel kadro ve branşlar...

MEB bünyesinde istihdam edilmek isteyenler için KPSS-2023/4 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. 5 bin kişinin alınacağı ilanın detayları merak ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında işe alınacak olan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin personel kadro ve branşlar...

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ

Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin personel kadro ve branşlar...

Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin personel kadro ve branşlar...

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı tercih başvuruları 30 Mart tarihinde sona erdi. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı MEB 5 bin personel kadro ve branşlar...

KADRO VE BRANŞ BİLGİSİ

Millî Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere:

250 büro personeli,