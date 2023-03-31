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KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...
KPSS-2023/4 MEB personel alımı sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Sonuç tarihleri için gözler ÖSYM'ye çevrilirken 5 bin personel alımı başvurularını tamamlamayanlar son tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS-2023/4 MEB 5 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman sonlanıyor?