KPSS-2023/4 sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercih sonuç sorgulama ekranı | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin personel kadro ve branşlar...

MEB bünyesinde istihdam edilmek isteyenler için KPSS-2023/4 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. 5 bin kişinin alınacağı ilanın detayları merak ediliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında işe alınacak olan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...