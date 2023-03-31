İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...

KAYISININ FAYDALARI NELER?

*Kayısı, retinol olarak adlandırılan A vitamini açısından çok zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde göz sağlığı açısından çok faydalıdır. Görmeyi arttırır. Ayrıca göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

*Kayısı çekirdeklerinin en bilinen özelliklerinden biri vücutta iltihap oluşmasına karşı sağladığı etkilerdir. Beta-kriptoksin içeren kayısı, vücutta oluşabilecek inflamatuarlara karşı etkilidir.

*Kayısı, kemik gelişimi açısından vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerden olan kalsiyum, magnezyum gibi maddeler açısından zengindir. Bu sayede kemiklerinizin güçlenmesini ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önlenmesini sağlar.

*İçerdiği E vitamini sayesinde cildinizi besler ve nemlendirir. Kayısı çekirdeği kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Cildin ölü deriden arınmasını ve daha parlak görünmesini sağlayan bir özelliği vardır. Ayrıca ciltteki yaşlanma belirtileri ile savaşır ve kırışıklıkları önler.

*Kayısı, anti inflamatuar özelliği ile vücudunuzdaki cilt hastalıklarına karşı da oldukça etkilidir. Egzama, dermatit gibi cilt rahatsızlıkları için kayısı yağı kullanabilirsiniz. Ciltteki kızarıklık ve hassasiyeti önleyici etkisi vardır. Herhangi bir yan etki oluşumuna karşı doktorunuza danışarak kullanmanız tavsiye edilmektedir.

*Kuru kayısının faydaları arasında antioksidan özelliğinden de bahsetmemek olmaz. Antioksidanlar vücuttaki hücreler için sorun teşkil eden serbest radikalleri öldürür. Bu özelliği sayesinde düzenli kayısı tüketmek vücuttaki toksinlerin atılmasına da katkı sağlamaktadır.

*Kayısı tam bir potasyum kaynağıdır. Vücutta görülen potasyum eksikliği baş ağrısı gibi semptomlara sebep olabilmektedir. Kayısı bu gibi durumları ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

*Ağız kokusunun birçok farklı sebebi olabilmektedir. Bazı kokuların sebebi diş çürümeleri, bazısı ise mideden kaynaklı olabilir. *Kayısı tüketmek mideden kaynaklanan ağız kokularını önler. Ayrıca ağız içi yaralarını ( aft ) iyileştirici bir etkisi de vardır.