31 Mart 2023, Cuma
İbn-i Sina'nın "Ramazan" reçetesi ortaya çıktı! Ne susuzluk kalacak ne de açlık: Bu resmen 850 yıllık mucize...
Ramazan ayında oruç ibadetinin en zorlayıcı tarafı açlıktan ziyade susuzlukla başa çıkmaktır. Tıp dünyasının pirlerinden kabul edilen İbn-i Sina asırlar öncesinden yazdığı reçetelerle hala insanlığa ışık olup yardımcı olmaktadır. 850 yıllık Ramazan reçetesi ile sahurlarda eksik edilmemesi gereken 3 besini sıraladı. Sahurda bunları tüketenler ne susuzluk kalacak ne de açlık. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:18
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