7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

Bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği ek zam oranları netleşecek. Refah payı ve taban aylık artışı konularında ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Emeklilerin bu kararı heyecanla beklediği bir dönemde, refah payıyla birlikte uygulanacak 'eşit zam' için 2 farklı formül gündemde öne çıkıyor. Peki 7500, 7850, 8250, 9700 TL maaşlar ne kadar oldu?