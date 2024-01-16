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Haberler Galeri 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

Bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği ek zam oranları netleşecek. Refah payı ve taban aylık artışı konularında ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Emeklilerin bu kararı heyecanla beklediği bir dönemde, refah payıyla birlikte uygulanacak 'eşit zam' için 2 farklı formül gündemde öne çıkıyor. Peki 7500, 7850, 8250, 9700 TL maaşlar ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 17:44
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7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500’den fazla 12.000’den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

Bu dönemde refah payıyla birlikte uygulanacak 'eşit zam' için 2 farklı formül gündemde öne çıkıyor. Milyonlarca emekli vatandaş, bu kararı heyecanla beklerken, 7500 TL, 7850 TL, 8250 TL ve 9700 TL gibi farklı maaş seviyelerindeki değişimleri öğrenmek de büyük bir önem arz ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500’den fazla 12.000’den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

Emekli aylıklarına enflasyona bağlı olarak yüzde 37.57 artış yapıldı. Refah payı ile bu oranın yüzde 45 ya da 49.25 seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. Emeklinin refah payı hariç alacağı tutar ve refah payı eklenmiş formüllere göre yeni maaşı şöyle olacak:

KALEM KALEM 2024 EMEKLİ ZAMLI YENİ MAAŞLAR

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7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500’den fazla 12.000’den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

ARALIK MAAŞI: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.193,75

ARALIK MAAŞI: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.343,00

ARALIK MAAŞI: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.492,25

ARALIK MAAŞI: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.641,50

ARALIK MAAŞI: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.790,75

ARALIK MAAŞI: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00
Yüzde 49.25 zamlı: 11.940,00

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7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500’den fazla 12.000’den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

ARALIK MAAŞI: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.089,25

ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.238,50

ARALIK MAAŞI: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.387,75

ARALIK MAAŞI: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.537,00

ARALIK MAAŞI: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.686,25

ARALIK MAAŞI: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.835,50

ARALIK MAAŞI: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00
Yüzde 49.25 zamlı: 12.984,75

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7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500’den fazla 12.000’den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...

ARALIK MAAŞI: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.134,00

ARALIK MAAŞI: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.283,25

ARALIK MAAŞI: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.432,50

ARALIK MAAŞI: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50
Yüzde 49.25 zamlı: 13.507,13

ARALIK MAAŞI: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.581,75

ARALIK MAAŞI: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.731,00

ARALIK MAAŞI: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00
Yüzde 49.25 zamlı: 13.880,25

ARALIK MAAŞI: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00
Yüzde 49.25 zamlı: 14.029,50

ARALIK MAAŞI: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00
Yüzde 49.25 zamlı: 14.178,75