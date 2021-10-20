Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Üniversite öğrencileri alacakları burslar sayesinde daha rahat bir eğitim öğretim hayatı geçirebiliyor. Devlet kurumlarının yanı sıra; vakıflar, dernekler ve şirketler de öğrencilere destek sağlayabiliyor. Bu sağlanan destekler sayesinde öğrenciler büyük sevinç yaşıyor. Burslarda not ortalaması ve alınan dersler gibi şartlar araştırılabiliyor. Burslar 9 ya da 12 aya kadar ulaşabiliyor. Sabancı Vakfı tarafından verilen bursla öğrencilere toplamda 8.100 lira burs veriliyor. İşte öğrencilere burs verilen kurumlar…