20 Ekim 2021, Çarşamba
Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!
Üniversite öğrencileri alacakları burslar sayesinde daha rahat bir eğitim öğretim hayatı geçirebiliyor. Devlet kurumlarının yanı sıra; vakıflar, dernekler ve şirketler de öğrencilere destek sağlayabiliyor. Bu sağlanan destekler sayesinde öğrenciler büyük sevinç yaşıyor. Burslarda not ortalaması ve alınan dersler gibi şartlar araştırılabiliyor. Burslar 9 ya da 12 aya kadar ulaşabiliyor. Sabancı Vakfı tarafından verilen bursla öğrencilere toplamda 8.100 lira burs veriliyor. İşte öğrencilere burs verilen kurumlar…
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:02
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11