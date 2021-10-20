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Haberler Galeri Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Üniversite öğrencileri alacakları burslar sayesinde daha rahat bir eğitim öğretim hayatı geçirebiliyor. Devlet kurumlarının yanı sıra; vakıflar, dernekler ve şirketler de öğrencilere destek sağlayabiliyor. Bu sağlanan destekler sayesinde öğrenciler büyük sevinç yaşıyor. Burslarda not ortalaması ve alınan dersler gibi şartlar araştırılabiliyor. Burslar 9 ya da 12 aya kadar ulaşabiliyor. Sabancı Vakfı tarafından verilen bursla öğrencilere toplamda 8.100 lira burs veriliyor. İşte öğrencilere burs verilen kurumlar…

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:02
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Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Milyonlara üniversite öğrencisine devlet kurumlarının yanı sıra vakıflar da burs veriyor. Bu desteklerle öğrenciler hem kiralarını daha rahat ödeyebiliyor hem de harçlık olarak kullanabiliyor. Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kurumlardan burs veriliyor. Son başvuru tarihine kısa süre kalan Sabancı Vakfı da öğrencilere aylık 900 lira veriyor. 9 ay boyunca toplam 8.100 TL ödeme yapılıyor. İşte üniversite öğrencilerini ilgilendiren burslar!

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Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

KYK KREDİSİ VE BURSU

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi hem de karşılıksız burs veriyor. Başvurular e-Devlet'ten yapılacak.

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Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Bu yıl 650 lira olarak uygulanan bursun artması bekleniyor. Başvuru tarihi de önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

SABANCI VAKFI

Başarılı ve maddi durumu yetersiz olan gençlere verilen burs; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler başvuruyor.

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Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!

Her eğitim döneminde 9 ay süreyle ödeme yapılıyor. Bu yılki bursun tutarı aylık 900 lira. Son başvuru tarihi 22 Ekim.