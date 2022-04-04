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Haberler Galeri SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanları ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ayrıntılar da verdi. Diğer yandan Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Temmuz maaş zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Hal böyle olunca, "Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, enflasyon rakamları sonrasında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022 20:47 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 20:47
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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

3600 ek gösterge için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışması için "tamamlandı" sinyali verdi. Açıklama sonrasında çalışmaların hangi aşamada olduğu merak edilmeye başlandı. Diğer yandan enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından emekli maaş zammı için yeni detaylar belli olmaya başladı. Bakan Bilgin kamu çalışanları ve emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranıyla ilgili de konuştu. İşte, emekli maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen toplu sözleşme kongresinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışması için "tamamlandı" sinyali verdi.

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

Bakan Bilgin kamu çalışanları ve emeklilere temmuz ayında yapılacak zam oranıyla ilgili de konuştu. Gelişmeleri Faruk Erdem değerlendirdi:

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

"3600 ek gösterge için daha önce 2 toplantı yapıldı ve şimdi 10 Mayıs'ta bir toplantı daha yapılacak. Burada neticeye kavuşturulacak ve Meclis'e gönderilecek. Burada da bir yasalaşma süreci olacak. Temmuz ayına kadar da çıkmış olacak.

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

Çıkan taslaklara baktığımız zaman kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Aşağı-yukarı 3,5 milyon ek göstergesi olan memur var. Geriye kalan 1 milyona yakın ek göstergesi olmayan memur var. Yardımcı hizmetler sınıfı var onlar da masanın içine geldi.