HaberlerGaleriSSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanları ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin ayrıntılar da verdi. Diğer yandan Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli Temmuz maaş zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Hal böyle olunca, "Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, enflasyon rakamları sonrasında detaylar...