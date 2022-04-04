SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...

"3600 ek gösterge için daha önce 2 toplantı yapıldı ve şimdi 10 Mayıs'ta bir toplantı daha yapılacak. Burada neticeye kavuşturulacak ve Meclis'e gönderilecek. Burada da bir yasalaşma süreci olacak. Temmuz ayına kadar da çıkmış olacak.