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Haberler Galeri SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni hafta ile güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay sigara fiyatlarında artış yaşanmıştı. Önce Philip Morris grubuna gelen zam, daha sonra BAT ve JTİ gruplarına da yansıdı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. İşte, sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022 18:30
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SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına en son Mart ayında iki lira zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23.50 TL oldu. Sigara tüketicileri güncel sigara fiyatlarını merak ediyor. İşte, sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Mart ayının başında sigara markaları 2 liralık zam yaparken, en ucuz sigara 23.50 TL oldu. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

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SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları;

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

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SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL