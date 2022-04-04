SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...

Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni hafta ile güncel sigara fiyatları merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay sigara fiyatlarında artış yaşanmıştı. Önce Philip Morris grubuna gelen zam, daha sonra BAT ve JTİ gruplarına da yansıdı. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent gibi pek çok sigara markası zammın ardından güncel sigara fiyatları listesi yayınladı. İşte, sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...