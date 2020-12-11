SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı...

Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için son bir veri kalıren, TED tarafından seyyanen zam talebi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı olacak mı? İşte emekli maaşı hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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