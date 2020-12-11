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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı... SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde! 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı... Emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için son bir veri kalıren, TED tarafından seyyanen zam talebi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zam oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı olacak mı? İşte emekli maaşı hakkında son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:43
Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre emeklilerin 2021 Ocak zammı belli olacak. 5 verinin açıklanmasının ardından gözler Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi. 4 Ocak'ta açıklancak enflasyon verisi ile emekli maaşları son şeklini alacak. Yeni maaşlar heyecanla beklenirken, Türkiye Emekliler Derneği'nden seyyanen zam talebi geldi. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam artışı olacak mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.
Ergün,
"Yapılan zamların da etkisiyle bütçemizde gıda, elektrik, su, doğalgaz, internet faturaları ve temizlik malzemelerinin payı arttı. Bunun yanında, maske, siperlik ve takviye vitaminler bütçemize ek yük getirdi. Emeklilerin rahat bir nefes alması için yüzdeli artışlar yerine seyyanen zam istiyoruz" dedi. EMEKLİ MAAŞI 2021 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son 5 aylık enflasyonun yüzde 7.02 hesaplandığını, bu orana Aralık ayı TÜFE oranının da ekleneceğini ifade eden Ergün, şöyle konuştu:
"Aralık'ta TÜFE'deki artışın yüzde 1 olduğunu varsayarsak, TÜFE'de 6 aylık kümülatif artış yüzde 8.09 olur. Biz işte bunun için seyyanen zam istiyoruz." 2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşları, Ocak'ta 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.