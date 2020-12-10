SPK onayladı: Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru...

Arzum ne zaman halka arz olacak? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal pay 15,50-17 TL fiyat aralığında halka arz edilecek. Kısa süre önca yapılan başvuru sonucunun ardından halka arz hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru...