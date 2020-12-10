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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SPK onayladı: Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru... SPK onayladı: Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru...
Arzum ne zaman halka arz olacak? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal pay 15,50-17 TL fiyat aralığında halka arz edilecek. Kısa süre önca yapılan başvuru sonucunun ardından halka arz hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 22:35
Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Arzum Ev Aletleri'nin halka arz başvurusunu onayladı. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal pay 15,50-17 TL fiyat aralığında halka arz edilecek. İşte, Arzum ne zaman halka arz olacak? Arzum halka arz tarihi açıklandı mı? Başvuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARZUM NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret'in pay başına 15,50-17,00 lira fiyat aralığından halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret'in pay başına 15,50-17,00 lira fiyat aralığından halka arzını, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 180 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Şeker Faktoring'in 76 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret'e toplam 469 bin 580 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda Gökhan Şıkrak, Bünyamin Önal, Cahit Karakaya adlı şahıslar hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, zarara uğrayan yatırımcıların, genel hükümler çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabileceklerine hükmetti.