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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri O tarihte rağbet artacak! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi... O tarihte rağbet artacak! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi... İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, son zamanlarda bu soruya yanıt arıyor. Pandemi sonrası araç fiyatları sert yükselmişti. Yıl sonuna yaklaşırken araçlarda yıl sonu indirimlerinin başlaması ikinci el araç fiyatlarının az da olsa düşmesine neden olsa da alıcıların talebinin düşük olduğu gözlendi. Uzmanlar fiyat düşüşü için tarih verdi. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:13
İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İkinci el araç almak veya satmak isteyenlerin yakından takip ettiği ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç bulunmadığı için ikinci el otomobillere talep artmış ve fiyatlar sert yükselmişti. İkinci el fiyatlarının ne zaman düşeceği konusunda araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Araç almak isteyenler fiyatların çok yüksek olmasından yakınırken, aracını satmak isteyenler de fiyatların yüksek olmasından dolayı bir daha aynı seviyede bir araba alamamaktan çekiniyor.
2020 yılının sonuna yaklaşırken sıfır araçlarda yapılan indirim kampanyaları piyasalarda bir beklenti oluşturdu. Galericiler sıfır araçlarda yapılan kampanyaların ikinci el araç piyasalarında fiyat düşüşüne neden olduğunu söylerken buna rağmen alıcı bulamamaktan yakınıyor.
Galerici Harun Camcıoğlu, ikinci el piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyerek,
"Fiyatlarda ufaktan bir düşüş var. Yıl sonunda bayiler sıfır araçlar için kampanyalar yapıyor. Kampanyalarda fiyatlar geriliyor. Fiyat gerilediği zamanda ister istemez, sıfıra yakın araçların fiyatları aşağı iniyor. Pandemi başlarında ikinci el araçlara talep çok fazla artmıştı. İkinci el araçların fiyatlarını döviz kurları da etkileyebiliyor. Sıfır araçlar ucuzlarsa, ikinci el piyasasında bir fiyat düşüşü olur. İkinci el araç fiyatlarını biniciler yükseltiyor. Eskiden sıfır aracı aldığın anda değeri 10-15 bin lira düşerdi. Şuanda sıfır araç alan birisi aracını kullandığı zaman bile fiyatı düşürmüyor. Satmak istediği zaman da internet üzerinden satarak üstüne fiyat ekleyip satabiliyor" dedi. O TARİHTE RAĞBET ARTACAK
Bir diğer galerici Uğur Potuk ise "
Ocak ayında ikinci el araç piyasasından umutluyuz. Sıfır araçlar zamlı fiyat ile geleceğinden dolayı ikinci el piyasası rağbet görmeye devam edecektir. Bayilerin sıfır araçlarda kampanya yapması ikinci el araçlarda biraz da olsa etki yapıyor. Yüksek modelli araçlarda çok fazla fiyat düşüklüğü olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde ikinci el araç piyasasının hareketli olacağını düşünüyoruz. İkinci el araçlardaki aşırı yüksek fiyatları internet siteleri aracılığıyla araçlarını satan biniciler belirliyor" şeklinde konuştu.