O tarihte rağbet artacak! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi...

İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İkinci el araç almak veya satmak isteyenlerin yakından takip ettiği ikinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç bulunmadığı için ikinci el otomobillere talep artmış ve fiyatlar sert yükselmişti. İkinci el fiyatlarının ne zaman düşeceği konusunda araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte cevaplar...