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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Yaklaşık 18 milyon emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Temmuz ayı zammı için önemli veriler belli oldu. Üç aylık enflasyon rakamlarına göre 6 aylık zam için hesaplamalar yapıldı. Hal böyle olunca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hesaplamalar ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, emekli ve temmuz maaş zammı için son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 19:44 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 19:44
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Emekli ve memur temmuz zammı için kritik veriler belli oldu. 2022 SSK Bağkur En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Veriler güncellenmesi sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından güncel hesaplamaları haberimizde derledik. İşte, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon memurun temmuz zam oranını yakından ilgilendiriyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

ÜÇ AYLIK ARTIŞ KESİN

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

Şimdi nasıl uygulanacağına daha yakından bakalım.