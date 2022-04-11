SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kritik veri! Temmuz zammı şekilleniyor! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak 2022?

Yaklaşık 18 milyon emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Temmuz ayı zammı için önemli veriler belli oldu. Üç aylık enflasyon rakamlarına göre 6 aylık zam için hesaplamalar yapıldı. Hal böyle olunca, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hesaplamalar ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, emekli ve temmuz maaş zammı için son detaylar...