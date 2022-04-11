Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı sağlanacak. YÖK anlaşmayı imzaladı. Başvuru şartlarını getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanacak. YÖK'te düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Öğrenciler burs başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, burs imkanından kimler yararlanacak? Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?