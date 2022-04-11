HaberlerGaleriÖğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...
Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrencileri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek. Anlaşmaya göre, gerekli şartları yerine getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanabilecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, hangi öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek? Burs başvuru şartları nelerdir?