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Haberler Galeri Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından öğrencileri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek. Anlaşmaya göre, gerekli şartları yerine getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanabilecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, hangi öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek? Burs başvuru şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 18:42
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Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı sağlanacak. YÖK anlaşmayı imzaladı. Başvuru şartlarını getiren öğrenciler ödeme imkanından yararlanacak. YÖK'te düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Öğrenciler burs başvurularının nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, burs imkanından kimler yararlanacak? Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek.

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Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

YÖK'te düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi.

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Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

Özvar, "Protokolün amacı, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve beceri düzeyi yüksek mühendisler kazandırılmasına destek olmaktır. Bu kapsamda üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor" dedi.

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Öğrencilere aylık 6.000 burs verilecek! YÖK son dakika duyurdu, şartları yerine getiren yararlanacak! Başvurular ise...

AYLIK 6 BİN LİRA BURS VERİLECEK

Belirlenen şartlara uyan öğrencilere, aylık 6 bin lira eğitim bursu verileceğini belirten Özvar, "Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak.