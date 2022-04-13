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Haberler Galeri 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL? 📢Et fiyatları ne kadar 2022?

💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL? 📢Et fiyatları ne kadar 2022?

Vatandaşların bütçelerinden dolayı temel gıda ürünlerini az satın almaya başlaması sonrasında eti daha ucuza alması için Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye girdi. Cumhurbaşkanının talimatiyla kırmızı et ve tavuk eti fiyatlarının ne kadar indirime girdiği tüm illerden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Et fiyatları ne kadar 2022? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL? İşte konuya dair son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:11
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📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?
📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında temel ihtiyaç ürün fiyatları yer alıyor ve yapılan indirimler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın ete ucuz fiyatla ulaşabilmesi için harekete geçti ve tüm illerden vatandaşlar et fiyatları ne kadar 2022 sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Temel gıda ürünleri arasında yer alan ve kişilerin sağlıklı beslenmesinde önemli rol alan kırmızı, beyaz et ve süt fiyatlarının Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ne kadar fiyattan satıldığına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?
📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

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📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?
📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

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📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?
📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

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📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?
📢Et fiyatları ne kadar 2022? 💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL?

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.