💸Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL? 📢Et fiyatları ne kadar 2022?

Vatandaşların bütçelerinden dolayı temel gıda ürünlerini az satın almaya başlaması sonrasında eti daha ucuza alması için Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin devreye girdi. Cumhurbaşkanının talimatiyla kırmızı et ve tavuk eti fiyatlarının ne kadar indirime girdiği tüm illerden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu ve yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Et fiyatları ne kadar 2022? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri güncel kırmızı ve beyaz et, süt ürünleri fiyatları kaç TL? İşte konuya dair son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 13.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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