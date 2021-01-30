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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! 2.000 TL ikramiye verilecek! 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! 2.000 TL ikramiye verilecek! 2021 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hükümet tarafından verilecek ikramiye ile bayram havası yaşayacak. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi, bayram öncesi hesaplara yatıyor. Üç ayların başlamasına kısa süre kala gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 30.01.2021 12:53
Hükümet tarafından her yıl emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.00'er TL olmak üzere toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Zamlı maaşlarını alan emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ikramiyeler erken tarihlerde ödenmişti. Peki, 2021 SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
BAĞ*KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.