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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK müjdeyi verdi: Geri ödemesiz 914 TL'yi aşan maaş! Başvuru detayları açıklandı! İşte şartlar... SGK müjdeyi verdi: Geri ödemesiz 914 TL'yi aşan maaş! Başvuru detayları açıklandı! İşte şartlar... Engelliler için sağlanan istihdamdan faydalanamayan vatandaşlar için SGK'dan müjdeli haber geldi. SGK primi ödeyemediği için SGK'dan emekli aylığı ya da yardımı alamayan yardıma muhtaç vatandaşlar için açıklama geldi. Engellilik oranına göre geri ödeme ve prim şartı olmadan 914 TL'yi aşan maaş verileceği bildirildi. Konu hakkında merak edilen soruların yanıtını yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 11:54
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş bulamadığı için ya da çalışamayacak durumda olan yardıma muhtaç vatandaşlar için açıklama geldi. Bu durumda olan vatandaşlar SGK primini ödeyemediği için emekli aylığı ya da yardımı alamıyor. Engellilik oranına göre 2021 yılında 914 TL'yi aşan aylık maaş bağlanıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR %40-%69 ORTASI ORANINDA ENGELİ OLANLAR
Bu kümede 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan, %40-%69 ortası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK'dan bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak formda çalışmayan, talebine karşın işe mekanleştirilemeyen ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, taban fiyatın aylık net fiyatının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanıyor.
01.01.2021-30.06.2021 periyodu için; %40-%69 ortası engelli olanlara her ay 609,61 TL meblağında maaş bağlanmaktadır.
%70 VE ÜZERİ ORANDA ENGELİ OLANLAR
Bu kümede da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, toplumsal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak biçimde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, minimum fiyatın aylık net meblağının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
01.01.2021-30.06.2021 devri için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 914,41 TL fiyatında maaş bağlanmaktadır. ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NEDİR? ŞARTLAR...
Engelli yakını aylığı, bakmakla yükümlü olduğun 18 yaşından küçük engelli yakını bulunan muhtaç durumundaki kişileri yakından ilgilendirir. Engelli yakını aylığı şartları arasında ise engel durumu, muhtaçlık seviyesi ve yaş kriterlerine göre belirleniyor.
Engeli yakını aylığından yararlanmak isteyenlerin sosyal güvencelerinin bulunmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücreti 1/3'ünden (701,32 TL) az olması gerekir. Aynı zamanda kişinin bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyin yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından alınan raporunda %40 ve üzerinde engele sahip olması şarttır. Son olarak ise adına aylık alınacak engelli kişinin 18 yaşından küçük olması istenilir.