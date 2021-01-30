SGK müjdeyi verdi: Geri ödemesiz 914 TL'yi aşan maaş! Başvuru detayları açıklandı! İşte şartlar...

%70 VE ÜZERİ ORANDA ENGELİ OLANLAR

Bu kümede da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması mümkün olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, toplumsal güvenlik kurumlarından bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak biçimde çalışmayan ve hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, minimum fiyatın aylık net meblağının 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

01.01.2021-30.06.2021 devri için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 914,41 TL fiyatında maaş bağlanmaktadır.