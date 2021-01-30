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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İş arayanlara müjde! İŞKUR 3-4 bin TL maaşla yüzlerce işçi alımı yapacak! Başvuru yapmak oldukça kolay İş arayanlara müjde! İŞKUR 3-4 bin TL maaşla yüzlerce işçi alımı yapacak! Başvuru yapmak oldukça kolay İŞKUR üzerinden farklı sektörlerde binlerce işçi alımı gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar, güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden erişime açılan iş ilanları arasında en dikkat çekenler arasında "peketleme işçisi" yer alıyor. Son ilanlara göre 322 paketleme işçisi alınacağı duyuruldu. İşte İŞKUR iş ilanları ve paketleme işçisi alımı ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 30.01.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 13:20
İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Güncel iş ilanlarının yer aldığı İŞKUR üzerinden farklı sektörlere personel alımı gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle iş bulmakta zorlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Birçok ilde yüzlerce paketleme işçisi alınacağı bildirildi. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZLERCE PAKETLEME İŞÇİSİ ALINACAK
İŞKUR 3 ila 4 bin TL arasında maaşla paketleme işçisi alımı yapıyor. 322 paketleme işçisi alımı için ilanlar peş peşe yayımlandı. İŞKUR paketleme işçisi alımı için aranan şartlar şu şekilde:
Bunlar;
* TC vatandaşı olmak
* En az 18 yaşında olmak * En fazla 5 yaşında olmak * İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak * Adli sicil kaydının temiz olması * En az ilkokul mezunu olmak * Okuma ve yazma biliyor olmak * Erkek adaylarda askerlik engelinin yer almaması * Çalışma hayatına engel olacak bedensel, zihinsel ya da ruhsal sorunların yer almaması. EVDEN PARA NASIL KAZANILIR?
Evden birçok yolla para kazanmak mümkün. Evden yaptığınız birçok işi sosyal medya aracılığıyla pazarlayabilirsiniz. İşte evde yapılabilecek işlere örnekler:
* Takı tasarlama
* Organik reçel yapımı * Nikah şekeri paketlemesi * Sabun yapmak * Mum yapmak * Kına paketlemesi İŞKUR İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.
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