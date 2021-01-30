İş arayanlara müjde! İŞKUR 3-4 bin TL maaşla yüzlerce işçi alımı yapacak! Başvuru yapmak oldukça kolay

Bunlar;

* TC vatandaşı olmak

* En az 18 yaşında olmak

* En fazla 5 yaşında olmak

* İŞKUR üzerinde işsiz olarak kayıtlı olmak

* Adli sicil kaydının temiz olması

* En az ilkokul mezunu olmak

* Okuma ve yazma biliyor olmak

* Erkek adaylarda askerlik engelinin yer almaması

* Çalışma hayatına engel olacak bedensel, zihinsel ya da ruhsal sorunların yer almaması.