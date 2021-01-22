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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 bin TL ikramiye! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 bin TL ikramiye! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Hükümetin 7 yıl önce uygulamaya koyduğu bayram ikramiyeleri emekli kesimine rahat bir nefes aldırıyor. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler, şimdi de ikramiyelerin yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.000'er lira alan emeklilere her yıl toplam 2.000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 16:35
Yaklaşık 13 milyon emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi verilecek. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bekleyişini sürdürürken, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
2021 OCAK ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.