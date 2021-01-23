Son dakika: Bağ-Kur'lular dikkat! Emeklilik için son fırsat! Başvurular 1 Şubat'ta sona eriyor

Bağ-Kur'lulara emeklilik fırsatı sunan primleri yeniden canlandırma başvurusunda son viraja girildi. Daha önce borcu olduğu için primleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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