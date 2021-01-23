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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bağ-Kur'lular dikkat! Emeklilik için son fırsat! Başvurular 1 Şubat'ta sona eriyor Son dakika: Bağ-Kur'lular dikkat! Emeklilik için son fırsat! Başvurular 1 Şubat'ta sona eriyor Bağ-Kur'lulara emeklilik fırsatı sunan primleri yeniden canlandırma başvurusunda son viraja girildi. Daha önce borcu olduğu için primleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. Henüz başvuru yapamayan vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:42
Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren silinen günleri avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sürüyor. Emekli olabilmek için prime ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lulara daha önce silinen günlerini yeniden canlandırma için başvurular alınmaya başlamıştı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. 1 Şubat'a kadar borcunu sildiren Bağ-Kur'lular önümüzdeki ay itibarıyla emekli aylıkları alabilecekler. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
NASIL HESAPLANACAK? Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.