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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuru oldukça kolay ve hızlı! Ziraat Bankası'ndan yüzleri güldürecek ihtiyaç kredisi kampanyası! İşte şartlar Başvuru oldukça kolay ve hızlı! Ziraat Bankası'ndan yüzleri güldürecek ihtiyaç kredisi kampanyası! İşte şartlar Ziraat Bankası'ndan kredi çekeceklere müjdeli haber geldi. Bankalar kredi onayı için bazı şartlar uyguluyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul etmeye başladı. İşte Ziraat Bankası kefilsiz kredi kampanyasının detayları... Giriş Tarihi: 22.01.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 14:47
Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Son zamanlarda bankalar faiz oranlarını yükseltince, vatandaşlar bankaların kampanyalarını takip etmeye başladı. Ziraat Bankası ise kredi çekeceklerin yüzünü güldürecek kampanyayı duyurdu. Krediyi kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip kredi kampanyasının detaylarını yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KREDİ ÖZELLİKLERİ
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.
* Esnek ödeme ile ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeme yapabilirsiniz
* 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor * Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır * Bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ürünü sunuluyor BAŞVURU BELGELERİ
Kredi kampanyasına internet bankacılığı ve mobil şubenin yanı sıra şubelerden de başvuru yapılabiliyor. İşte gereken evraklar;
* Başvuru Formu,
* Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, * Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi, * Şubece istenebilecek diğer belgeler ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
Ahaber.com.tr olarak 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekildiğinde ödenecek tabloyu sizler için hazırladık. İşte örnek ödeme tablosu;