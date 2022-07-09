09 Temmuz 2022, Cumartesi
Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!
Almanya işçi alımlarına yönelik gelişmeler merak ediliyor. Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay verildi. Aynı zamanda iş için Almanya'ya gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak. Türkiye'den Almanya'ya 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Almanya işçi alımına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:55
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