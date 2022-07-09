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Haberler Galeri Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

Almanya işçi alımlarına yönelik gelişmeler merak ediliyor. Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay verildi. Aynı zamanda iş için Almanya'ya gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak. Türkiye'den Almanya'ya 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Almanya işçi alımına yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 17:55
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Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

Almanya işçi alımı için onay çıktı. Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak. Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Almanya sıklıkla meslek sahibi olanları işçi olarak ülkesine almayı tercih ediyor. Şu an için Türkiye'den 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

Almanya'daki havalimanlarına Türk işçi getirilmesi için onay çıktı. İşte çalışacakları sektör ve alacakları ücret...

Milliyet'in haberine göre, yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı.

Gelecek Türk işçilerin evini işveren ayarlayacak.

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Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

ALMANYA YABANCI İŞÇİ ARIYOR

Almanya yurt dışından işçi transfer etmeye başlıyor. Türkiye'den de gidecek olanlar var.

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Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Türkiye'den Almanya'ya 2 bin havaalanı işçisi alınacak. Saatlik ücreti 14 euro 25 cent.

Aylık ücret ise 2736 euro olacak.

(Tahmini: *Günde 8 saatten 24 gün çalışmaya göre hesaplanmıştır.)

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Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

DÜZENLEME 6 KASIM'DA SONA ERECEK!

Geçici düzenleme 6 Kasım'da sona erecek ve Federal Çalışma Ajansı'ndan onaylanacak.

Yolcu taşıma hizmeti, bavul taşıma hizmeti, sürücü hizmeti ve check-in görevlisi Almanya'da iş başı yapacak.

Türkiye'den giden işçiler bu sınıfta çalışabilecek.

Türkiye'den gelecek personel için tatillerde mesai ücreti, barınma hizmeti sunmak zorunlu olacak.