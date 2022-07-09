Almanya işçi alımı için onay çıktı! Türkiye’den 2.000 işçi alımı yapılacak! Çalışana saatlik 14 euro 25 cent aylık 2.736 euro MAAŞ!

Almanya işçi alımı için onay çıktı. Türkiye'den 2.000 işçi alımı yapılacak. Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle Almanya sıklıkla meslek sahibi olanları işçi olarak ülkesine almayı tercih ediyor. Şu an için Türkiye'den 2 bin havaalanı işçisi alınacağı belirtildi. Peki, Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir? Almanya işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte şartlar...