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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın gelecek planlamasında kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi faktörler büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıcı bir kişinin iş hayatına adım attığı ve ilk kez sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı gün olarak tanımlanır. Bu tarih emeklilik şartlarının belirlenmesinde ve hangi haklardan yararlanılacağını göstermede merkezi bir role sahiptir.

Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:29
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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik için çeşitli koşullar belirlemiş durumda. Özellikle en az 10 yıl sigortalılık süresi bulunan kişilere yönelik istisnai durumlar dikkat çekiyor. Erken emeklilik başvurularının zamanında ve eksiksiz yapılması büyük önem taşırken SGK'nın emeklilik şartları kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre farklılık gösteriyor.

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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

Yaştan Emeklilik İmkanları ve Önemi

Yaştan emekli olma şansı, prim günü yetersiz ancak belirli bir yaşa ulaşmış bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.

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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

İlk sigortalılık tarihine göre değişkenlik gösteren bu şartlar, 3600 gün prim ödemiş kişiler için geçerli olabiliyor.

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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

Bu sistem, yaş itibarıyla prim günlerini tamamlayamayacak bireylere bir çıkış yolu sunuyor.

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SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

İlk Sigortalılık Tarihinin Emeklilik Üzerindeki Etkisi

İlk sigortalılık tarihi, erken emeklilik açısından büyük bir belirleyici faktördür.