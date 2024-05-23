SSK SGK yaş gün tablosuna çifte algoritma geldi! 1996-2000 sonrası 4200-5300 primde yeni koşullar

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın gelecek planlamasında kritik bir rol oynuyor. Bu süreçte sigorta başlangıç tarihi gibi faktörler büyük önem taşıyor. Sigorta başlangıcı bir kişinin iş hayatına adım attığı ve ilk kez sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı gün olarak tanımlanır. Bu tarih emeklilik şartlarının belirlenmesinde ve hangi haklardan yararlanılacağını göstermede merkezi bir role sahiptir.