SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler anında parayı alıyor. Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak. Kasım ayına girmemiz ile birlikte emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Devlet emlak vergisinden bazı grupları muaf tutuyor. Bu muaf olan kişilere SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olan kişiler de dahil. Eğer gerekli şartları yerine getiriyorsanız 13 bin TL ödemeyi alabiliyorsunuz. İşte, emlak muafiyeti hakkındaki detaylar...