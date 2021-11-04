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SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

Milyonlarca kişinin her yıl ödediği emlak vergisi için kritik bir detay ortaya çıktı. Emlak vergisi muafiyetinden haberi olmayan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler bulunuyor. Ödeme yapan vatandaşlar fazladan yaptıkları ödemeler geri iade edilecek. 30 Kasım tarihinde emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri sona ererken devletin bu vergiden muaf saydığı bazı emekliler için de müjdeli haber geldi. Tek bir dilekçe yazarak 13 bin TL para iadesini geri alabilirsiniz. İşte, konu hakkındaki detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 00:56
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SSK-SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler anında parayı alıyor. Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak. Kasım ayına girmemiz ile birlikte emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Devlet emlak vergisinden bazı grupları muaf tutuyor. Bu muaf olan kişilere SGK ve Bağ-Kur'dan emekli olan kişiler de dahil. Eğer gerekli şartları yerine getiriyorsanız 13 bin TL ödemeyi alabiliyorsunuz. İşte, emlak muafiyeti hakkındaki detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK-SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İLE 13 BİN TL'Yİ GERİ ALABİLMEK MÜMKÜN

Emlak vergisinden muaf olma şartlarını taşıyanlar hem emlak vergisinden muaf olmak hem de para iadesi alabilmek için dilekçe yazmaları gerekiyor. Yıllık 2600 lira emlak vergisi ödeyen vatandaşlar geriye dönük en fazla 5 yıllık ödeme alabiliyor.

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SSK-SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

5 yıllık geri ödemede toplam tutar ise 13 bin TL oluyor. Geri ödeme alabilmek için öncelikle dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor. Dilekçeyi tamamladıktan ve kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz belediyenin emlak servisine başvuru yapmanız gerekiyor.

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SSK-SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF SAYILIR?

Emlak vergisi, herhangi bir gayrimenkulü bulunan kişiler tarafında yılda bir kere ya da iki taksite bölünerek ödenmektedir. Devlet bu vergiden bazı kişileri ise muaf tutar.

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SSK-SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...

Emekli aylığı, gazi ve şehit yakını aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı alanlar başvuru yapmaları durumunda ödedikleri Emlak vergisini geri alabilir.