HaberlerGaleriSSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...
SSK-SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler anında parayı alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi sağlanacak...
Milyonlarca kişinin her yıl ödediği emlak vergisi için kritik bir detay ortaya çıktı. Emlak vergisi muafiyetinden haberi olmayan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler bulunuyor. Ödeme yapan vatandaşlar fazladan yaptıkları ödemeler geri iade edilecek. 30 Kasım tarihinde emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri sona ererken devletin bu vergiden muaf saydığı bazı emekliler için de müjdeli haber geldi. Tek bir dilekçe yazarak 13 bin TL para iadesini geri alabilirsiniz. İşte, konu hakkındaki detaylar...