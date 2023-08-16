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Haberler Galeri Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

2024-2025 yıllarındaki memur ve emekli zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümetin zam teklifi netleşti. Bu zam teklifine ek olarak, memurlar Ocak ayında enflasyon farkı da alacaklar. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve memur toplu sözleşme zam teklifi temel alınarak, Ocak 2024'te uygulanacak memur maaş hesaplamaları yapıldı. "Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 16:31
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Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur’a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

Toplu sözleşme süreci, 6 milyonu aşkın memur için hala devam ediyor. Hükümetin emekli ve memur zam teklifi sonunda belli oldu. Bu süreç, aynı zamanda 2,5 milyonun üzerindeki 65 yaş üstü, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. 2024 yılının ilk 6 ayı için sunulan zam teklifi yüzde 14 olarak duyuruldu. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar olacak? İşte hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur’a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşti.

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Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur’a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

EMEKLİ, MEMUR ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak hükümetin teklifi; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak açıklandı.

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Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur’a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de EYT'lilerle beraber emekli sayısı 15 milyonu aştı. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor. Son dönemde bu zam oranına ilaveten refah payı hesaplamaları da dikkat çekiyor.

Memur zammı ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur’a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahminini paylaştı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu.