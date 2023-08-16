Emekliye az evvel flaş duyuru geldi! %41.88 zam ufukta görüldü! SSK, Bağ-kur'a 10.000, Memura 14.013 TL en düşük maaş! Ek zam, refah payı...

2024-2025 yıllarındaki memur ve emekli zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümetin zam teklifi netleşti. Bu zam teklifine ek olarak, memurlar Ocak ayında enflasyon farkı da alacaklar. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve memur toplu sözleşme zam teklifi temel alınarak, Ocak 2024'te uygulanacak memur maaş hesaplamaları yapıldı. "Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için yeni formül...