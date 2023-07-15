SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi kesinleşti. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak. Bu düzenleme ile emeklilerin alacakları maaş miktarları önemli ölçüde artmış olacak. Ayrıca, torba yasa ile en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zam sayesinde memur maaşları da iyileştirildi. Açıklanan oranlar sonrasında emekli maaşlarına yönelik hesaplamalar hız kazandı. İşte, emekli ve memur maaş zammı için son hesaplamalar!