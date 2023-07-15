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Haberler Galeri SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...

SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi kesinleşti. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak. Bu düzenleme ile emeklilerin alacakları maaş miktarları önemli ölçüde artmış olacak. Ayrıca, torba yasa ile en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zam sayesinde memur maaşları da iyileştirildi. Açıklanan oranlar sonrasında emekli maaşlarına yönelik hesaplamalar hız kazandı. İşte, emekli ve memur maaş zammı için son hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:24
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SSK-SGK, Bağkur’a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak...

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararla birlikte SSK, Bağkur, Tarım ve EYT emeklilerine %25 zam yapılması kararı alındı. Bu zam kararı, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Emekli maaşları için yapılan hesaplamalara göre, 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aşmış oldu. Bu zam kararıyla birlikte emeklilerin maaşları önemli ölçüde artmış olacak. İşte emekli maaş zammı için son hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK-SGK, Bağkur’a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak...

Emeklilerin Temmuz zammını yükselten düzenleme Meclis'ten geçerken, maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik zammı 5.23, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik artışı da 7.45 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, bu artış kök aylıklara uygulanacak. Artış sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında çıkanlara 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek.

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SSK-SGK, Bağkur’a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak...

YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.

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SSK-SGK, Bağkur’a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak...

Yüzde 25 Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Çıkan tutara kök aylığı 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödenecek.

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SSK-SGK, Bağkur’a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C’liye İntibak...

KÖK AYLIK NASIL GÖRÜNÜYOR?

Emekliler kök aylıklarını e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. e-Devlet ekranındaki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor. Buradan kök maaşını gören emekli, hesabını yapabilecek.