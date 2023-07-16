Meclis'ten 18 maddeye onay geldi! 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

Memur ve emekli maaşı zammını içeren ilk torba yasanın kabul edilmesinin ardından, daha kapsamlı bir ikinci torba yasa için çalışmalara başlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasında birçok dosya bulunuyor. İkinci torba yasa, memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesine, kadınların erken emekliliğine ve taşeron sorununa kadar birçok konuyu ele alacak. İşte torba yasa için son gelişmeler!