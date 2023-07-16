HaberlerGaleriAylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...
Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...
TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemeyle yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirleri artırıldı. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya yükseltilirken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını %25 zamla alacaklar. Sosyal yardım alanlara ise son dakika müjdeleri gelmeye devam ediyor. İşte, yeni ödeme miktarları!