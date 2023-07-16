Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...

Sosyal yardım ödemesi alanlara son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini artıran yasal düzenleme TBMM'de kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu düzenlemelerle birlikte memurların ilk ödemeleri bugün itibarıyla alındı ve ayrıca 1-15 Temmuz dönemine ilişkin 15 günlük maaş farkları da yatırıldı. Sosyal yardım ödemeleri alanlara da müjdeler geldi, ödeme miktarlarında artış yaşandı. İşte, sosyal yardım ödemelerinde güncel miktarlar!