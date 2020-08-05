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Haberler Galeri SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak gelişmesi ve en düşük emekli maaşıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Kazım Ergün beklentilerini şöyle sıraladı: 2000 öncesi emekli olanlar ve 2000 sonrası emekli olanlar emekli maaşları arasında farkın kapanması ve asgari ücret seviyesine çekilmesi isteniyor. Peki, İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 17:38
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SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 4 önemli talebin altını çiziyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Peki, İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye büyük kazanç müjdesi!

Sağlıkta katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulsun.

● Vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranı, yüzde 8-10'a yükseltilsin.

● Emekli olunan tarihe bakılmaksızın, kazançları ve prim gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık bağlansın. 2000 sonrasında emekli olanların intibakları yapılsın.

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SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

TALEPLER NE GETİRECEK?

✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

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SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.

Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.

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SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.