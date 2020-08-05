SSK-SGK-Bağkur emeklisine müjde! İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL?

İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak gelişmesi ve en düşük emekli maaşıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Kazım Ergün beklentilerini şöyle sıraladı: 2000 öncesi emekli olanlar ve 2000 sonrası emekli olanlar emekli maaşları arasında farkın kapanması ve asgari ücret seviyesine çekilmesi isteniyor. Peki, İntibak yasası son durum 2020 ne? İntibak yasası en düşük emekli maaşı kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...