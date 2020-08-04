HaberlerGaleriİkinci el araba için sürpriz gelişme! 2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Opel, Renault, Dacia, Fiat...
İkinci el araba için sürpriz gelişme! 2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Opel, Renault, Dacia, Fiat...
2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Pandemi döneminden en çok etkilenenler arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Araba hayali kuran vatandaşlar sıfır araçların piyasaya sürülmesi ve ÖTV indiriminin geleceği tarihi bekleniyor. Sıfır araçların gelmesiyle birlikte ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Araba fiyatlarının düşeceği tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi 2020? Opel, Renault, Dacia, Fiat...
Giriş Tarihi: 04.08.2020 16:52Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 16:57