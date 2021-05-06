SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve memur maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emeklilerin beklediği ikramiyeler bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...