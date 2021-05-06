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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...
SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramına kısa süre kala vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. İkramiyeler bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlarken, gözler maaşların ödeme tarihine çevrildi. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 22:08
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