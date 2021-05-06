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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramına kısa süre kala vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. İkramiyeler bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlarken, gözler maaşların ödeme tarihine çevrildi. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 22:08
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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve memur maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emeklilerin beklediği ikramiyeler bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli maaşları bayramdan önce yatıp yatmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken hali hazırda devam eden 17 günlük sokağa çıkma yasağının bayramda da devam edeceği göz önünde bulundurulursa bayramdan önce emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılması beklenmiyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.

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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı. Esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirten Erdoğan, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tutarının 1000 liradan 1100 liraya çıktığını açıkladı.Memur maaşlarının ödeneceği tarih kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, memur maaşları 10 Mayıs tarihine ödenecek.

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SSK, SGK, Bağkur emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte tarihler...

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLMUŞTU?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükselmişti.