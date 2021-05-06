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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

2. el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar ikinci elde fiyatların yükselmesine neden oldu. Tam kapanma sonrasında otomobil pazarlarında yaşanan durgunluk beklentileri yükseldi. Araba alma hayali kuran vatandaşlar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. İşte, 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:35
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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

İkinci el arabalar için kritik açıklama... 2. el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle otomobil üretiminin yavaşlaması ikinci el araba pazarını etkileyerek fiyatların artmasına neden olurken, son kısıtlamalar araç piyasasını durgunlaştırdı. Araba piyasasını yakından takip edenler fiyatlar için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

2020 yılında otomotiv sektöründe özellikle 2. el piyasasında son 5 yılın rekoru kırılırken, son aylarda kısıtlamaların da artmasıyla durgunluk yaşanıyor.

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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Oto galeri işletme sahibi Durmuş Altuntaş, araç piyasasındaki son durumu değerlendirirken üretimde yaşanan tedarik sıkıntısının satışları etkileyecek mi sorusunu yanıtladı. Altuntaş açıklamasında, "Son 1 sene içerisinde geçen sene, fiyatlar ve alım satım konusunda işler hareketliydi. Kısıtlamalar da etki etmemişti. Ama bu sene banka faiz kredi oranlarının yüksek olması, kısıtlamanın fazla olması insanların biraz alım gücünü azalttı. Çünkü arabayı alsa hafta sonu bir yere gidemeyecek, akşam 7'den sonra dışarı çıkamayacak. İnsanlar biraz da parasını, haberlerde gündemde olan kripto para, borsaya yatırdığından dolayı araba sektörü biraz yavaşladı. 1-2 aydır hareketlenme vardı yine bu Mayıs ayındaki kapanmadan dolayı piyasa yavaşladı" dedi.

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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

"2. EL ARAÇ İÇİN DOĞRU ZAMAN"

İkinci el piyasası araç almak isteyenler için doğru zaman mı? sorusunu yanıtlayan Durmuş Altuntaş şunları söyledi:

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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...

"Şu an 2. el araç almak için doğru zaman. Haziran Temmuz gibi fiyatlar eski duruma gelecek. Sürekli artış gösterecektir. En son Süveyş kanalındaki tıkanmadan dolayı üretim durdu. 1 Haziran'da sıfır araba fiyatları olmasa da 2020, 2021 model arabaların, yeni model arabaların fiyatlarını biraz etkiledi.