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İkinci el arabalar için kritik açıklama! 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...
2. el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar ikinci elde fiyatların yükselmesine neden oldu. Tam kapanma sonrasında otomobil pazarlarında yaşanan durgunluk beklentileri yükseldi. Araba alma hayali kuran vatandaşlar uzman isimlerin yorumlarını yakından takip ediyor. İşte, 2. el araba fiyatları düşecek mi? Doğru zaman...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:35
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