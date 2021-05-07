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Haberler Galeri Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılında zamlı şekilde hesaplara yatacak. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrasında kimlerin ödemeden yararlanabileceği merak ediliyor. Özellikle evde bakım maaşı alanlar 1100 TL bayram ikramiyesinden alıp alamayacağı araştırılıyor. İşte, bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 07.05.2021 01:37
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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye ödemelerini cebine koyacak. Açıklama sonrasında ödemelerden kimlerin yararlanıp yararlanamayacağı merak ediliyor. İşte, bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK Mİ?

Evde bakım maaşları ile ilgili olarak merak edilen bir başka detay ise 1100 liralık bayram ikramiyesi oldu. Geçmiş yıllarda bayram ikramiyesinden bakım maaşı alan vatandaşlar yararlanamamıştı. Bu sene için henüz resmi bir bilgi yok.

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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.