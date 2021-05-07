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Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?
Bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl ödenen bayram ikramiyesi 2021 yılında zamlı şekilde hesaplara yatacak. Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrasında kimlerin ödemeden yararlanabileceği merak ediliyor. Özellikle evde bakım maaşı alanlar 1100 TL bayram ikramiyesinden alıp alamayacağı araştırılıyor. İşte, bakım parası alanlara 1000 TL yardım verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 01:37
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