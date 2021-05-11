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Haberler Galeri SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesini cebine koyan emekliler gözlerini maaşların yatacağı tarihe çevirdi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na mensup yaklaşık 13 milyon emekli ve ailesi, bayram öncesi maaşlarının hesaplarına yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:33
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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün 1100 TL emekli bayram ikramiyeleri yattı ve gözler SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli maaşların bayramdan önce yatması için beklentiye girdi. Hal böyle olunca gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi ancak bugün hesaplara yatması bekleniyor.

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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır