SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün 1100 TL emekli bayram ikramiyeleri yattı ve gözler SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli maaşların bayramdan önce yatması için beklentiye girdi. Hal böyle olunca gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...