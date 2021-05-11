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SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram ikramiyesini cebine koyan emekliler gözlerini maaşların yatacağı tarihe çevirdi. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na mensup yaklaşık 13 milyon emekli ve ailesi, bayram öncesi maaşlarının hesaplarına yatıp yatmayacağını araştırmaya başladı. İşte, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:33
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