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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

Bina, arsa ve arazi sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emlak vergisi ile ilgili önemli gelişme. İlk taksit için son gün 31 Mayıs olarak duyuruldu. İkinci taksit ise kasım sonu olarak belirtildi. Emlak vergisin zamanında ödemeyene ise gecikme zammı uygulanacak. Vergiler belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi belediyenin banka hesabına yatırılabilir, internet sitesi üzerinden kredi kartı ile veya posta çeki ile ödenebilecek. Ayrıca geliri olmadığını belgeleyenler ile gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimler eğer brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kişiler emlak vergisi ödemeyecekler. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:35
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

Türkiye'de uygulanan en yaygın ve eski vergilerden olan emlak vergisinin esasında servet vergisi olduğunu söyleyen Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, "2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazi sahipleri, mayıs ayının sonuna kadar emlak vergisinin ilk taksitini ödemek zorundadır. Ödemeler, doğrudan belediye veznesinden, belediyenin banka hesabından veya internet sitesinden yapılabilir" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

Mazars Denge Ortağı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, bina, arsa ve arazi sahiplerinin mayıs ayı sonuna kadar ödemesi gereken emlak vergisine ilişkin bilgi verdi.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

Emlak vergisini kimlerin ödemek zorunda olduğu, verginin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği şeklindeki konulara ilişkin merak edilenleri anlatan Yayla, 2021 yılı içerisinde bina, arsa, arazi gibi taşınmazları satın alanların emlak vergisini ödemek zorunda olmadığını dile getirdi.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

GECİKME ZAMMI ALINACAK
Pandemi nedeniyle devam eden tam kapanma döneminde emlak vergisinin iptal veya ödeme süresinde değişiklik olmadığını hatırlatan Yayla, "Zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisindeki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır" diye konuştu.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

2020 YILINDA TAŞINMAZ ALANLAR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA
Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla, "İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir.