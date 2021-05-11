Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Son tarih 31 Mayıs! Cezası var

Bina, arsa ve arazi sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Emlak vergisi ile ilgili önemli gelişme. İlk taksit için son gün 31 Mayıs olarak duyuruldu. İkinci taksit ise kasım sonu olarak belirtildi. Emlak vergisin zamanında ödemeyene ise gecikme zammı uygulanacak. Vergiler belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi belediyenin banka hesabına yatırılabilir, internet sitesi üzerinden kredi kartı ile veya posta çeki ile ödenebilecek. Ayrıca geliri olmadığını belgeleyenler ile gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimler eğer brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kişiler emlak vergisi ödemeyecekler. İşte tüm detaylar...