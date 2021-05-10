10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçileri ve taşeron işçilere bayram öncesinde müjdeli haber geldi. Bayram tediyelerinin bu yıl ödeneceği tarih ve miktar belli oldu. Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediye ödemelerini cebine koymuş olacak. İşte, 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 10.05.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 22:35
  • 1
  • 10
Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce kamu işçisi ve taşeron işçinin beklediği haber geldi. Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Bayram öncesi tediye ödemelerini cebine koyacak binlerca çalışan derin nefes almış olacak. İşte, 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti yarın yatırılıyor. Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak.

  • 3
  • 10
Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor.

  • 4
  • 10
Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

  • 5
  • 10
Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.