Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçileri ve taşeron işçilere bayram öncesinde müjdeli haber geldi. Bayram tediyelerinin bu yıl ödeneceği tarih ve miktar belli oldu. Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor. Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediye ödemelerini cebine koymuş olacak. İşte, 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?