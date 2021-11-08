09 Kasım 2021, Salı
SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...
Milyonlarca emekli, çalışmayan ve ek geliri olmayanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 5 yıl içinde dilekçeli başvuruda bulunanlara ödeme yapılıyor. "Düzeltme dilekçesi" ile başvuru yapanların değerlendirmeleri sonucunda ödemeleri hesabına yatıyor. Emekliler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Uygulamadan haberleri olmadan muaf olarak ödeme yapanlara ise ödedikleri ücretler geri iade ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.11.2021 19:43
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