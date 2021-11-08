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Haberler Galeri SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

Milyonlarca emekli, çalışmayan ve ek geliri olmayanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 5 yıl içinde dilekçeli başvuruda bulunanlara ödeme yapılıyor. "Düzeltme dilekçesi" ile başvuru yapanların değerlendirmeleri sonucunda ödemeleri hesabına yatıyor. Emekliler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. Uygulamadan haberleri olmadan muaf olarak ödeme yapanlara ise ödedikleri ücretler geri iade ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 19:43
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SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor. Dilekçe veren parasını alabiliyor. 5 yıl süresi dahilinde başvuruda bulunanlar ödeme imkanından yararlanabiliyor. Emekli, ek geliri olmayan ve çalışmayan vatandaşların başvuru fırsatı bulunuyor. Uygulamadan muaf olduğunu bilmeyerek ödeme yapanların paraları ise başvuru sonucunda iade ediliyor. Emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım itibariyle başladı. Emekliler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. İşte, konu hakkında detayları bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri dün başladı. Gayrimenkul sahipleri "emlak, kira gelir, değer artış kazancı, çevre temizlik" vergisi ödüyor. Emlak vergisinde ödeme, muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini doğrudan ilgilendirirken, ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor. Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet için ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.

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SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

Kimler emlak vergisi mükellefidir?

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.

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SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

EMLAK VERGİSİ BEYANI KAÇ YILDA BİR VERİLİYOR, ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre mülkü, genişliği, türüne göre değişen emlak vergisi birinci taksit ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor.

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SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...

2021'DE KONUT SATIN ALAN VERGİSİNİ AYNI YIL MI ÖDEMEYE BAŞLIYOR?

Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar. 2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl yatırılmaya başlar. Her yıl taksit ödeme aralıklarının kontrol edilmesi yararlı olur. Ödeme tarihinin geçirilmesi halinde gecikme zammı işlemeye başlar. Bu yıl için satın alınan mülk için sahip olunan tapu bedeli, kimlikle birlikte bulunulan ilçe belediyesine beyanda bulunulması gerekiyor.