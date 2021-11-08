SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor. Dilekçe veren parasını alabiliyor. 5 yıl süresi dahilinde başvuruda bulunanlar ödeme imkanından yararlanabiliyor. Emekli, ek geliri olmayan ve çalışmayan vatandaşların başvuru fırsatı bulunuyor. Uygulamadan muaf olduğunu bilmeyerek ödeme yapanların paraları ise başvuru sonucunda iade ediliyor. Emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım itibariyle başladı. Emekliler, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alıp başka geliri olmayan, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, geliri olmadığını belgeleyenler, gazi, engelli ve vefat eden emeklilerin yakınları emlak vergisinden muaf tutuluyor. İşte, konu hakkında detayları bilgiler...