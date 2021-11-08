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Haberler Galeri İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

İş arayanları yakından ilgilendiren destek ödemelerinden çoğu kişi haberdar değil. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı adı altında kendi isteği dışında işten çıkarılanlara yönelik verilen işsizlik maaşının yanı sıra birçok kursa katılım ile her aya destek ödemesi yapılıyor. İş arayanların istihdamını kolaylaştıran İŞKUR, yaptığı destek ödemeleriyle de cepleri rahatlatmaya devam ediyor. Aylık 3.450 liraya varan destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberinm detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.11.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 17:18
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İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

İŞKUR tarafından birçok kalem altında destek ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı ödemelerinin yanı sıra kurs programları ile gençlere ve işsiz kalanlara çeşitli destekler sağlanıyor. Geleceğin meslekleri olarak adlandırılan meslekler için başvuru yapanlara günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödemeler yapılıyor. İşte İŞKUR tarafından sağlanan destek ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

Kendi isteği dışında işten çıkarılanlara işsizlik maaşı ödemesi yapılırken bir yandan da gençlere ve işsiz kalanlara maaşın yanında ek olarak bazı destekler veriliyor.

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İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

İşsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti adı altında destekler sürerken, söz konusu destekler için de bazı şartlar bulunuyor.

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İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURMAK OLDUKÇA KOLAY

Söz konusu desteklerden yararlanabilmek için İŞKUR'a kayıt olmanız gerekiyor. İŞKUR'a kayıtlı olan kişilerden gerekli şartları taşıyanlar başvuru yaparak destek ödemelerinden faydalanabilecek.

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İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

GÜNLÜK 115 LİRADAN AYLIK 3.450 LİRAYA VARAN ÖDEM

İŞKUR tarafından işsizlik maaşı başta olmak üzere pek çok destek sağlanıyor. Bir yandan iş arayanların iş bulmasına vesile olan İŞKUR gençlere mesleki eğitim sağlıyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var.