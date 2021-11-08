HaberlerGaleriİş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay
İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR'dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay
İş arayanları yakından ilgilendiren destek ödemelerinden çoğu kişi haberdar değil. İŞKUR tarafından işsizlik maaşı adı altında kendi isteği dışında işten çıkarılanlara yönelik verilen işsizlik maaşının yanı sıra birçok kursa katılım ile her aya destek ödemesi yapılıyor. İş arayanların istihdamını kolaylaştıran İŞKUR, yaptığı destek ödemeleriyle de cepleri rahatlatmaya devam ediyor. Aylık 3.450 liraya varan destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberinm detayları...