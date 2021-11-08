İş arayanları ilgilendiren haber! İŞKUR’dan aylık 3.450 liraya varan ödeme! Başvuru yapmak oldukça kolay

GÜNLÜK 115 LİRADAN AYLIK 3.450 LİRAYA VARAN ÖDEM

İŞKUR tarafından işsizlik maaşı başta olmak üzere pek çok destek sağlanıyor. Bir yandan iş arayanların iş bulmasına vesile olan İŞKUR gençlere mesleki eğitim sağlıyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var.