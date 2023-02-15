HaberlerGaleriSSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...
SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...
"SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından yapılan açıklamada, 2023 Şubat ayı için emekli maaşlarının beklenen tarihten daha erken yatacağı duyuruldu. Peki, SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...