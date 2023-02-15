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Haberler Galeri SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

"SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından yapılan açıklamada, 2023 Şubat ayı için emekli maaşlarının beklenen tarihten daha erken yatacağı duyuruldu. Peki, SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:06
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SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

"SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Depremin 2. haftasına girilirken bölgeden gelecek güzel haberler umutla beklenirken yapılan açıklamada, 2023 Şubat ayı için emekli maaşlarının erken ödeneceği duyuruldu. Peki, SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle SSK, bağkur ve işçi emeklisi maaşlarının ödeme tarihini öne çektiğini duyurdu.

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SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

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SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir.

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SSK, memur, emekli sandığı maaşları ne zaman ödenecek? 15 Şubat 4A, 4B, 4C emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası 2,4,6...

Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir" denildi.