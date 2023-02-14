HaberlerGaleri5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!
5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!
Emekli promosyanları hakkında detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyonları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. SGK ile imzalanan yeni anlaşma sonrası bankalar emekli promosyon miktarlarını güncelledi. 5000 6,000, 7.000 TL maaş alana müjde verildi. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi güncel promosyon tutarları...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:06Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:06