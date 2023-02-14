5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

Emekliye 9 bin TL promosyon verilecek! Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 01.11.2022 tarihinde emekli promosyonları için yeni bir sözleşme imzalandı.Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyon kampanyaları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Uzun zamandır gündemde yer alan bankaların emekli promosyonları da her ay güncelleniyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Şubat ayı güncel ücretler...