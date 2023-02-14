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Haberler Galeri 5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!

5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!

Emekli promosyanları hakkında detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyonları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. SGK ile imzalanan yeni anlaşma sonrası bankalar emekli promosyon miktarlarını güncelledi. 5000 6,000, 7.000 TL maaş alana müjde verildi. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi güncel promosyon tutarları...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 22:06
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5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

Emekliye 9 bin TL promosyon verilecek! Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında 01.11.2022 tarihinde emekli promosyonları için yeni bir sözleşme imzalandı.Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyon kampanyaları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Uzun zamandır gündemde yer alan bankaların emekli promosyonları da her ay güncelleniyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Şubat ayı güncel ücretler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

ŞUBAT 2023 GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

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5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

Promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.Promosyon ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

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5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank'tan almak isteyenler için;

Emekli maaşı 7500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3500 TL
Emekli maaşı 7500-10.000 TL arası olan vatandaşlara 4500 TL
10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5000 TL emekli maaşı promosyonu ödemesi yapılıyor.

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5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C’liye tek tıkla yatıyor!

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşı 7500 TL'ye kadar olan vatandaşlara 3500 TL

Emekli maaşı 7500-10.000 TL arası olan vatandaşlara 4500 TL

10.000 TL ve üstü emekli maaşı olanlara 5000 TL emekli maaşı promosyonu ödemesi yapılıyor.

(3 yıl peşin promosyon ödemesi)