15 Şubat 2023, Çarşamba
SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...
"EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından meclis çalışmalarına ara verildi. EYT görüşmelerinin devam edeceği tarihe yönelik açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:54
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