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Haberler Galeri SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

"EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından meclis çalışmalarına ara verildi. EYT görüşmelerinin devam edeceği tarihe yönelik açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Peki, EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:54
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SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis’e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

"EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesindeki son durumla ilgili araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından milli yas ilan edildi ve meclis görüşmeleri askıya alındı. Peki, EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis’e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

SGK tarafından yayınlanan genelgeyle depremzedelere bir dizi kolaylık sağlanırken, sosyal güvenlik destekleri de hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Bu kapsamda EYT, dul-yetim aylığı, cenaze ödeneği, 6 aylık prim borçları ve emekli muayeneleri ilgili detaylar belli oldu.

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SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis’e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

EYT KAPSAMINDAKİ BORÇLAR ERTELENDİ

Genelgeye göre 6 Şubat-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ödenmesi gereken EYT kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması dâhil tüm borçlanmalar ve Bağ-Kur'lu olup ihya kapsamına giren borçları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Malulen ya da vergi indirimi belgesiyle emekliliğe hak kazananların 1 Şubat-31 Ağustos tarihleri arasındaki zorunlu kontrol muayene tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi.

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SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis’e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

1 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek.

Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Depremde eşini, ana-babasını veya çocuğunu kaybedenlere ölüm aylığı başvurusu durumunda 1 Mart'tan geçerli olmak üzere ölüm aylığı bağlanacak.

Depremden zarar gören illerde yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik yardımları ve desteklerine ilişkin merak ettiği soruların yanıtları şöyle:

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SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis’e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...

1- EMEKLİ, MALUL CENAZE ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİYOR MU?

Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze ödeneği (yardımı) yatırılacak, ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanacak, ölüm toptan ödemesi gerçekleştirilecek. Cenaze ödeneği sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına ya da kardeşlerine veriliyor. Cenaze ödeneği, dul-yetim aylığı başvurusu e-Devlet SGK sayfasından yapılabiliyor. SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ise deprem kendisi için iş kazası kapsamına giriyorsa prim gün sayısına bakılmadan ödeme yapılıyor. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve vazife malullüğü, yaşlılık aylığı alanlar, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanlar yakınlarına cenaze yardımı alabiliyor.