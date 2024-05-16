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Haberler Galeri SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

Son yıllarda emeklilik koşulları üzerinde yapılan düzenlemeler, çalışanların daha erken bir yaşta emekliliğe adım atabilmeleri için yeni fırsatlar sunmaktadır. Türkiye'de emeklilik sistemine yönelik esnekliklerin artırılması, hem prim ödeme sürelerindeki esnemeler hem de emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi önlemlerle desteklenmektedir. Bu gelişmeler, emeklilik planlarını daha erken bir tarihe çekmek isteyen bireyler için önemli avantajlar sağlamaktadır.

Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:16
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SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

Son yıllarda emeklilik Türkiye'deki çalışanların öncelikli araştırma konularından biri haline geldi. Hükümetin getirdiği yeni düzenlemeler ve sunulan imkanlar milyonlarca çalışan için erken emeklilik hayalini gerçekleştirmeyi daha erişilebilir hale getiriyor.

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SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

1. Anneler için Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar için büyük bir avantaj olan çocuk borçlanması, annelere her bir çocuk için 2160 gün (6 yıl) prim ekleme imkanı sunar.

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SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

Üç çocuğa kadar yapılan bu borçlanma ile anneler, emeklilik şartlarını daha erken tamamlayabiliyor.

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SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

2. Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süresi, sigortalılık başlangıcını geriye çekerek, prim ve yaş avantajı sağlar.

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SSK başlangıcı 2000-2010-2020 arası olana şans gülecek: 2100-3500-5300 primde yaş gün hesabı sil baştan!

Bu sayede en az bir yıl daha erken emeklilik mümkün hale geliyor.